科技商機：蘋果公司擬在印度開首間Apple Store

外媒報道，蘋果公司已經為其在印度的第一家Apple Store敲定了一個選址名單，並會在未來幾周作最後決定。消息指，當前正在審核的地址全部位於孟買的繁華商業區，定位類似於巴黎香榭麗舍大道或紐約曼哈頓第五大道。



印度去年智能手機出貨量約1.452億部，同比增長10%，是全球增長最快的智能手機市場。相比之下，中國市場的出貨量在去年下降了15.5%。當地分析指，今年印度將成為唯一出現智能手機增長的市場。



印度是蘋果公司的重要海外銷售市場，卻一直沒有在印度開設Apple Store，而是通過當地經銷商以及官網網站出售產品。不開店的原因是印度政府不批准，指蘋果公司沒有達到他們的採購要求。不過隨着蘋果公司在印度布局工廠，印度政府的態度也軟化，可以商討開店事宜。



分析指，蘋果公司進一步加碼投資印度市場，重要原因是公司需要與中國、南韓、日本等同業展開激烈競爭，特別是多間中國手機生產商早已在印度市場展開劇烈競爭，這亦令蘋果公司在印度的市場份額從2017年的2.4%下降到2018年的1.2%。

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