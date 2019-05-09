新股專輯：中煙國際通過聆訊　料6月掛牌

市場消息指，中國煙草總公司旗下中煙國際(香港)已通過上市聆訊，目標6月掛牌，現正進行上市前工作。是次計劃集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。



中煙國際經營的四大獨家業務，包括煙草類產品進出口業務、捲煙出口，以及包括加熱煙等新型煙草製品的出口。據初步招股文件，截至2018年9月底止首3季，利潤按年倒退22.78%，至2.22億港元；收入50.76億元，按年減少20.82%。2017年全年利潤3.47億元，按年升2.84%；收入按年增加23.71%，至78.06億元。



集資所得將用於收購或投資、支持業務持續發展、與其他國際捲煙公司合作，以開拓新興煙草市場、改善買賣資源及經營管理及一般營運。



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