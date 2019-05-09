黑田東彥：若達成通脹目標動能受威脅　或加大寬鬆力度

日本央行行長黑田東彥表示，若達成2%通脹目標的動能受到威脅，將迅速考慮採取額外的寬鬆措施；目前未見經濟過熱到出現泡沫的情況。



至於央行資金是否退出市場，他指取決於通脹目標是否達成。另外，上調超額準備金利率是工具選項之一。鑑於目前仍未達成通脹目標，將繼續通過孳息率曲線控制政策實施強而有力的寬鬆措施，但一旦接近達成通脹目標，央行委員會將討論退出有關政策事宜。



他認為，日本經濟保持溫和擴張趨勢。受全球局勢影響，日本出口、產出有所下降，經濟面臨的風險偏向下行。海外經濟不確定性很高，將需要更多時間來實現通脹目標。



另外，他稱央行確實放慢買入債券，但這有別於縮減；即使買債規模降至30萬億日圓亦不會產生很大問題。



他又指，央行密切關注匯率對經濟和物價的影響，但強調任何匯率干預都是財務省的任務，不是央行的任務。而央行並無對貨幣基礎設限，不認為貨幣基礎愈來愈接近限制水平，另將繼續擴大貨幣基礎，以實現通脹目標。



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