樓價UPDATES：細價盤受捧！尚築月內錄6宗成交

細價盤受追捧，元朗尚築本月已錄約6宗成交，最新買賣包括一個開放式單位，以388萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山倫敦閣低層C室，實用面積1,166方呎，三房兩廁間隔，享山景，以2,550萬元易手，實用呎價21,870元。



●小西灣藍灣半島5座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，以870萬元成交，實用呎價19,121元。



●跑馬地山光苑2座低層J室，實用面積634方呎，兩房間隔，以1,250萬元零議價易手，實用呎價19,716元。



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新界區

●東涌東環5B座中低層3室一房單位，實用面積408方呎，剛以600萬元成交，實用呎價14,706元，新買家為用家，已睇樓一段時間，因放盤選擇不多，迅速拍板承接。



●天水圍嘉湖山莊5月錄得11宗租務成交，平均實用呎租約23.5元，美湖居7座低層C室，實用面積544方呎，三房間隔，以13,000元租出，實用呎租約24元。



●元朗尚築3樓雙號室，實用面積243方呎，開放式間隔，以388萬元成交，實用呎價15,967元，原業主持貨近4年，帳面獲利98萬元，期內升值34%。



●荃灣麗城花園2期8座高層A室，套三房間隔，望山景，獲外區買家以830萬元承接自用，實用面積668方呎計，折合呎價12,425元。



●屯門綠怡居1座中層B室，實用面積509方呎，兩房間隔，成交價560萬元，實用呎價11,002元，新買家為上車客，睇樓約半年，見近期盤源驟減，樓價急速上升，即拍板承接。



●屯門香港黃金海岸2座低層B室，實用面積約576方呎，兩房兩廳間隔，外望內園景觀，叫價630萬元放售，經議價後減價30萬元或約4.8%，獲買家以600萬元承接，實用呎價約10,417元。



●元朗錦綉花園M段第三街雙號屋，實用面積1,245方呎，四房套房間隔，一年前以1,600萬元放售，終以1,534.8萬元獲承接，實用呎價12,328元。



●青衣灝景灣1座中層C室，實用面積537方呎，兩房間隔，原開價920萬元，經議價後微減5萬元，以915萬元成交，實用呎價17,039元。

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