上月第二市場公居屋平均呎價升穿9千元　創新高！

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，受惠整體樓價上升，近月未補價第二市場(包括公屋、居屋)售價不斷破頂，根據房屋委員會最新公布，4月全港暫錄172宗第二市場成交，較3月的454宗大減逾六成。



該行指出，4月有關交易平均每宗成交價為467.8萬港元，連升6個月，按月急升6%，超越去年7月的455.8萬元，創歷史新高。成交呎價亦連升6個月，衝破9,000元關，達9,031元，按月急升5.27%，亦創歷史新高。同月暫錄54個單位成交呎價達1萬元以上，佔整體成交31.4%，按月增6.7%，屬歷史高位。

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