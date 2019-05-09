美股道期跌逾200點　歐股全線下瀉

市場憂慮中美貿易談判有破局風險，美股道指期貨挫逾200點，歐洲股市三大指數亦全線下挫，英國富時100指數跌0.5%，報7,233點；德國DAX指數跌0.6%，報12,109點；法國CAC指數跌1.1%，報5,357點。



板塊方面，工業股領跌，汽車零件生產商Continental跌3%；半導體供應商Infineon跌2.4%；鋼鐵業巨頭Thyssenkrupp及ArcelorMittal同樣捱沽，分別跌2.2%及3.7%；化工及製藥業巨頭拜耳亦挫逾2%。



汽車股有沽壓，雷諾汽車(Renault)跌逾2.3%；標致汽車及福士汽車均跌近2%；戴姆勒挫逾1.4%。



個股方面，英國能源公司Centrica周四(9日)除淨，股價挫逾9%。



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