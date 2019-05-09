咁都得？澳洲央行「睇漏眼」　印錯百萬計流通紙幣

澳洲央行「睇漏眼」，令數以百萬計有「串錯字」問題的50澳元紙幣在市面流通。事緣有聽眾打上當地電台報料，指該行新發行的50澳元紙幣上，三度將「Responsibility（責任）」錯印成「Responsibilty」。



這批新50澳元紙幣於去年10月18日起流通，加入新的防偽特徵和方便視障人士辨識的可觸摸元素。紙幣上印着首位被選入澳洲國會的女性Edith Cowan的人像，以及她首場國會演說的字句節錄，亦是這段在紙幣上重複出現的字句被發現「串錯字」。



據澳洲央行最近期的年報，旗下印鈔機構於2017/18年度印刷了2.27億張澳元紙幣，當中包括約1.84億張新50澳元紙幣。



澳洲央行發言人回應外媒查詢時表示，注意到串錯字問題，會於下次印刷時改正過來。該行未有回應市面上新50澳元紙幣的確實流通量，亦未有回應會否作出回收行動。

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