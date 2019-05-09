【市後重點睇】日圓金價上揚　道期偏軟

美匯指數企97.6；離岸人民幣(CNH)進一步跌穿6.84關，最新報6.8449；歐元兌美元報1.119；英鎊報1.300。港匯續徘徊7.848。避險情緒升溫，圓匯升至109.6水平，金價升上1,284美元。布油報69.69美元，紐油報61.4美元。道指期貨挫189點。



●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數；美國3月貿易帳，4月PPI；加拿大3月貿易帳；

-21:45 美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克就經濟展望發表講話

-01:15 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯在一會議上講話



●恒生指數全日挫692點或逾2%，報28,311點，騰訊挫2.39%。https://bit.ly/2WxNrxS

-鴻海擬將部分內地廠房移至高雄，富智康挫5%。

-日清食品首季多賺25%。



●A股快報：滬綜指跌1.4%，酒股受壓。https://bit.ly/2DX3s9B



●亞洲股市：日韓股市呈3連跌，日經指數累挫856點。https://bit.ly/2H9hXJ8



●市場憂慮中美貿易談判有破局風險，歐洲股市三大指數亦全線下挫，英國富時100指數跌0.5%，報7,233點；德國DAX指數跌0.6%，報12,109點；法國CAC指數跌1.1%，報5,357點。



●【大師午間教路】小注博價外認沽證。https://bit.ly/2Hmjzyr



●【大行報告】

-高盛降港交所目標價。https://bit.ly/2VWXcbO

-美銀美林料友邦首季新業務價值升20%。https://bit.ly/2JcIyYe



●【即市分析】趁跌市，捕捉搶息之選。https://bit.ly/309gM4e



●【股匯攻略】經濟受壓，油價冇運行？https://bit.ly/2vOHaSI



●股神都中招！巴郡為投資太陽能騙局撥備29億。https://bit.ly/2Jpzpe4



●全球經貿戰：美國如對華全面加徵關稅，人民幣恐跌至7.2。



●科技商機：

-蘋果公司擬在印度開首間Apple Store。

-福士2600億電動車戰略踏出第一步。



●遊韓注意！韓圜續創近兩年半低位，每港元換到150。



●黑田東彥：若達成通脹目標動能受威脅，或加大寬鬆力度。



●比特幣升穿6000美元，年內累漲六成。



●渣打推2厘港元定存利息吸新客。



●上月第二市場公居屋平均呎價升穿9千元，創新高！



●傳新盤MONTARA次輪銷售收票超過1萬張。

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