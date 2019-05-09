【fb直播】港股急跌　博反彈得唔得？

美國正式對中國貨品加徵關稅期限臨近，侵侵再斥中方「Broke the deal」，中方呢邊就話會反擊，雙方隔空口水戰，中港股市周四(9日)愈跌愈深！恒指本周累跌超過1,700點，短線博彈得唔得？



藍籌股近乎全線向下！周三(8日)撐市的騰訊(00700)全數回吐上日升幅，周五(10日)公布季績的友邦(01299)亦跌足全日，得隻中國移動(00941)力保不失！想避險，有乜選擇？



內地4月新增貸款遠低於市場預期，內銀股捱沽！借機吸納收息博唔博得過呢？



中國乘聯會統計，內地上月汽車銷量或跌18%，一眾車股急插！銷售數據遜色的吉利汽車(00175)更被花旗降評級至中性。車股勢弱唔好掂？



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