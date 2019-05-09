水藍天洋房賣3180萬元　創區內二手新高

東涌洋房再錄成交。美聯樊志聰表示，東涌水藍天單號屋，實用面積1,717方呎，連1,133方呎花園，以及共逾900方呎天台及平台，望海景，去年7月已叫價3,300萬元放盤。由於同類放盤罕有，原業主並不急於求售。



他又指，有外區租客，在市場睇樓數個月，因為經常要往來外地工作，故到區內物色單位，見上址私隱度高，以3,180萬元購入，成交金額創區內二手市新高，呎價約18,521元。



據了解，原業主於2011年以2,450萬元購入，持貨8年，帳面賺約730萬元，升值29.8%。是次代理親身送訂到上海，才促成交易。

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