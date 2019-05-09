香港航空公布王利亞辭任總裁

近月一直出現股東爭拗的香港航空再有高級管理層變動！公司證實，王利亞已辭任總裁一職，並轉任管理層顧問，公司會在適當時機公布新總裁。



公司又稱，為管理團隊新增職位的決定符合正常業務操作。新加入的領導成員對航空業具豐富理解，擁有相關專業知識可強化香港航空的日常營運，並為公司的策略性發展作出貢獻。公司將繼續致力於為旅客提供可持續的服務。



另外，港航亦向《東網》證實，其核數師羅兵咸永道已辭任，惟公司不肯透露新核數師的資料，只表示更換其核數師，以有效管理成本及滿足不斷變更的業務需求。



王利亞曾任中國民航局中南地區空管局副局長。2004年調往北京任中國民航局空管局副局長、黨委書記，2010年3月起擔任中國民航局空中交通管理局局長，2014年10月起任民航局運管中心主任。



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