金管局增發4張虛擬銀行牌照

香港金融管理局宣布，再增發4個虛擬銀行牌照，獲發機構包括螞蟻商家服務(香港)有限公司、貽豐有限公司、洞見金融科技有限公司及平安壹賬通有限公司，牌照於今日(9日)生效，預期可於約6至9個月內正式推出服務。



金管局總裁陳德霖表示，金管局正與8間獲發牌的虛擬銀行緊密跟進，讓它們做好準備，按照計劃開展業務。發出上述銀行牌照後，香港的持牌銀行數目增至160間。



金管局指出，會密切監察虛擬銀行開業後的運作，包括客戶對虛擬銀行透過新模式提供金融服務的反應，以及虛擬銀行會否為銀行業界帶來影響，預期需在第一家虛擬銀行推出服務後大約一年左右，可以對情況作出較全面的評估。



早前已獲發牌照的4家機構包括由渣打香港、電盈(00008)、香港電訊(06823)以及携程金融組成的「SC Digital Solutions」，眾安在綫(06060)與百仕達集團成立的「眾安虛擬金融」；中銀香港夥科技公司的「Livi VB」，以及本地科創公司WeLab獲得。

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