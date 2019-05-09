恒生銀行︰冀今年維持漸進派息政策

恒生銀行(00011)周四(5月9日)舉行股東大會，吸引眾多股東出席參與。大部分小股東都對該行的派息及業績表現感到滿意。



小股東林生先指，已經持有恒生銀行股票逾十年，分別於120元及70元左右入市增持，認為恒生銀行今年股價表現理想。他指，恒生股票是投資組合的「鐵膽」，主要作收息用途，不會賣出。他認為現時銀行的定期存款息率低企，美國又不再加息，恒生派息較為吸引。



不過被問及會否增持恒生股票，他就認為該行股價缺乏爆炸性增長動力，會考慮買其他增長股。



另一位股東王先生亦認可恒生管理層及業績表現。不過他呻道，恒生銀行年初至今的股價升得太快，等不到理想價格入市。不過近日股市動盪，恒生股價亦受影響回落，但他就表示不擔心，指視恒生銀行股票為長期投資，不會出售。



面對中美貿易談判不確定性驟增，恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏認為，或對市場消費及投資氣氛造成負面影響。她指，面對市況波動，該行對受關稅影響的行業，會更加謹慎檢查貸款質素，並與現有客戶打好關係及提供更多元的產品，滿足客戶需要，形容公司的貸款質素及業務發展情況仍然良好。



對於未來的派息政策，鄭慧敏表示，希望今年可以維持漸進的派息政策，不過實際派息水平仍須考慮年內的盈利、投資計劃及新監管規則等因素而定，未有提出明確增長目標。



恒生銀行董事長錢果豐認為，未來經營環境充滿挑戰，市場對地緣政治及際貿易形勢感到憂慮。他相信，今年全球經濟增長將會放緩，預計香港今年全年的經濟增長將降至2.4%，內地經濟增長則跌至6.2至6.5%。



香港金融管理局近月發出多個虛擬銀行牌照，鄭慧敏認為，虛擬銀行進入市場會加劇行業競爭。不過她指，恒生銀行一直有投資部署，提升網上銀行及手機銀行的服務質素，認為該行無論於產品、售銷途徑及網上服務都已達到不俗的水平，未來會留意新競爭者加入後的市場情況，採取對策。

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