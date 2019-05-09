【新領域】4家獲發虛擬銀行牌照機構　背景話你知！

香港金融管理局今日(9日)再增發4個虛擬銀行牌照，以下為4間機構的背景資料：



【1、螞蟻商家服務(香港)】

螞蟻金服商家服務(香港)為螞蟻金服旗下公司。螞蟻金服為阿里巴巴旗下金融科技公司，於內地提供各類網上金融服務，如貸款、支付及銀行服務，最廣為大眾認識為全國通行的「支付寶」，在港則以儲值支付工具牌照推AlipayHK，有逾200萬名用戶及覆蓋逾5萬商戶。



【2、貽豐有限公司】

貽豐有限公司(Infinium)為騰訊(00700)、中國工商銀行(亞洲)、香港交易所(00388)、高瓴資本聯同香港著名商人鄭志剛之合資公司。



公司表示，未來將以互聯網作為服務客戶的主要平台，總部將設於香港，並將嚴格遵守由金管局設立的監管規定及指引，亦擁有嚴密的風險監控系統，保障用戶私隱及資料安全，為客戶提供嶄新、高效及安全的全方位虛擬銀行金融服務。



【3、洞見金融科技】

洞見金融科技是小米集團(01810)與港資尚乘集團(AMTD)的合資公司，兩者佔比分別為90%及10%，早為熱門人選之一。



小米為內地最大手機生產商之一，擁有大量手機用戶數據，同時亦攻物聯網及手遊領域，意味具編寫及開發手機程式能力。尚乘集團則為香港非銀行金融機構，提供融資發債、資產管理、投資策略等與銀行業務相關金融服務。



【4、平安壹賬通】

「壹賬通」是中國平安(02318)旗下金融科技服務公司。而中國平安以保險業務為核心，亦是滙豐控股(00005)的大股東之一，同時涉足多個金融服務領域，包括資產管理、金融科技、醫療科技及銀行等。而旗下「壹賬通」則為銀行、保險、投資等行業，提供智能營銷、産品、風險管理等服務。

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