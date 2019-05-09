【專家樓評】陳坤興：市場潛在供應維持不變

近月樓市重拾升軌，而期間市場潛在供應則持續平穩，最新運輸及房屋局公佈截至第一季私人住宅一手市場供應統計報告，指出未來3至4年私人住宅潛在供應維持9.3萬伙。



有關數字已經連續4季保持不變，反映即使過去一季政府積極增批土地，但期間新盤市場亦持續熱鬧，令市場潛在供應維持不變。



因應一手空置稅開徵在即，連月來發展商積極加快推盤步伐，整體新盤市場持續熱鬧，但市場需求亦維持強勁，整體新盤銷售明顯加快，今年首4個月整體一手新盤銷售已突破7,500伙的水平，幾乎相等於去年上半年的整體新盤銷量，新盤需求強勁下，相信第二季、第三季新盤市場仍會維持熱鬧。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/