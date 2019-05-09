聯交所股權變動資料顯示，中信証券(06030)於5月8日獲GIC Private Ltd增持345萬股，最新持股數目約1.61億股。



信達生物(01801)於5月6日獲OppenheimerFunds, Inc.增持351萬股，最新持股數目5,911萬股。



國盛投資(01227)於4月30日獲謝宜鈞增持約1.65億股，最新持股數目約1.65億股。



天工國際(00826)於5月8日獲朱澤峰增持150萬股，最新持股數目約5.84億股。



康哲藥業(00867)於5月9日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約10.93億股。



江蘇寧滬高速公路(00177)於5月8日獲澳洲聯邦銀行增持70萬股，最新持股數目約1.22億股。



申萬宏源(06806)於4月26日獲華夏人壽保險增持約2.16億股，最新持股數目約2.16億股。



金輪天地(01232)於5月8日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持179萬股，最新持股數目約7億股。



國際家居零售(01373)於5月8日獲魏麗霞增持101萬股，最新持股數目約3.48億股。



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普拉達(01913)於5月3日被摩根大通減持約1.19億股，最新持股數目2,105萬股。



三生製藥(01530)於5月3日被摩根大通減持774萬股，最新持股數目約1.48億股。



中金公司(03908)於5月3日被摩根大通減持8,664萬股，最新持股數目約3,928萬股。



中興通訊(00763)於5月3日被摩根大通減持542萬股，最新持股數目3,359萬股。



友邦保險(01299)於5月3日被摩根大通減持約1.23億股，最新持股數目約8.39億股。



國藥控股(01099)於5月3日被摩根大通減持約1.06億股，最新持股數目約1.11億股。



敏實集團(00425)於5月3日被摩根大通減持210萬股，最新持股數目5,729萬股。



新秀麗(01910)於5月3日被摩根大通減持22萬股，最新持股數目7,154萬股。



舜宇光學(02382)於5月3日被摩根大通減持1,669萬股，最新持股數目5,455萬股。



藥明生物(02269)於5月3日被摩根大通減持2,674萬股，最新持股數目3,921萬股。



金蝶國際(00268)於5月3日被摩根大通減持895萬股，最新持股數目約2.25億股。



長城汽車(02333)於5月3日被摩根大通減持509萬股，最新持股數目約1.52億股。



香港交易所(00388)於5月3日被摩根大通減持2,109萬股，最新持股數目4,802萬股。



中創環球控股(01678)於5月6日、7日及8日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD合共減持1,519萬股，最新持股數目約11.04億股。



北京汽車(01958)於5月6日被貝萊德減持419萬股，最新持股數目約1.48億股。



超威動力(00951)於5月3日被富達減持14萬股，最新持股數目7,753萬股。



中國環境資源(01130)於5月8日被李小武減持1,500萬股，最新持股數目約1.3億股。



建滔積層板(01888)於5月6日及7日被林家寶合共減持50萬股，最新持股數目630萬股。

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