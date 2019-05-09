致富智庫︰新手媽媽最常犯的理財錯誤！妳一定要知

早在多年前就有人說過︰「養大一個小朋友要400萬元」。對於不少父母而言，如何妥善理財亦是養育孩子的一大難題。最近亦有外國傳媒引述保險公司MassMutual的調查稱，有四分之三的媽媽均表示，她們在誕下第一胎時曾犯過一些財務決策上的錯誤。



調查向受訪的母親問道︰「你成為新手媽媽時，犯過最嚴重的理財錯誤是甚麼？」當中有約四成母親表示，曾花了多餘錢購買不必要的物件，包括嬰兒衣服、玩具等。



與此同時，有16%受訪者認為自己最大的錯誤是︰繼續一些不必要的個人消費習慣，如買新衣服、個人護理、餐廳等；亦有15%認為自己沒有儲備足夠的錢作為孩子的教育基金；4%則認為聘請全職保姆或日間託兒服務是最錯誤的決定；餘下的四分之一則表示未有犯過上述錯誤。



此外，不少媽媽更低估了育兒所需費用，有29%新手媽媽認為，花在用完即棄嬰兒用品上的使費高得令人意外；亦有部分母親認為，兒童看照服務及醫藥開支超出預期。



為了迎接新生命的來臨，有近九成媽媽表示自懷孕之初，已改變了部分財務習慣，例如減少開支及增加儲蓄等；惟有仍有近三成人表示生完孩子後債務有所增加。



另外，根據瑞銀財富管理的一項調查發現，女性在家庭投資及財務決定方面的參與度較低。有大約56%的已婚女性，將投資及財務決定權完全交給其丈夫；亦有85%認為丈夫在投資及財方面的知識勝過自己。



惟專家指出，在結婚及生孩子之前，男女雙方應該就預算和理財目標等話題，開心見誠地對話。對於準新人而言，就婚後的生活方式及期望做好溝通才是明智之舉。



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