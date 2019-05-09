迪士尼首季業績勝預期　擬全購視頻平台Hulu

迪士尼公布完成收購霍士娛樂資產後的首份業績，截至3月底止季度純利54.5億美元，增長85%，每股賺1.61美元，超過預期的1.58美元，期內收入升3%至149.2億美元，亦好過預期的143.6億美元。



迪士尼正全力向Netflix反攻，成立自家視頻串流平台，繼去年ESPN+面世後，今年稍後將推出月費6.99美元的Disney+，而旗下另一視頻串流平台Hulu，目前收費用戶達2,680萬。雖然相關業務上季收入增加15%至9.55億美元，但仍在燒錢階段，虧損由去年同期1.88億美元擴大逾倍至3.93億美元。



迪士尼表示，仍在上畫、迄今全球票房達22億美元的電影《復仇者聯盟4:終局之戰》，會於12月11日在Disney+播放，即該服務推出後1個月。行政總裁艾格證實，正向Comcast磋商收購Hulu餘下股權。



其他業務方面，上季主題公園盈利貢獻達15.1億美元，而有線電視業務上季盈利微升1.6%至17.6億美元。



不過，電影業務上季盈利只有5.34億美元，減少39%，反映季內主要上畫電影只有《Marvel隊長》，不及去年同期電影《黑豹》及《星球大戰:最後絕地武士》賣座。此外，迪士尼把在新媒體Vice Media的餘下投資全數撇帳，涉3.53億美元，但Hulu的投資錄得49億美元價值重估得益。



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