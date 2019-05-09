華爾街好友：等「低位再買入」注定美夢落空

美股「大好友」、近年貼市多數正確的瑞信首席美股策略師的Jonathan Golub表示，近日股市走勢未改變他對標指年底目標預測3,025點的看法，此水平相對周三收市仍有5%漲幅。



中美貿易談判隨時「反枱」，拖累標指截至周三已連跌三日，同時VIX恐慌指數連續三日走高。



Golub仍相信美股將會有高個位數或者更多的收益回報，他從經濟基本面作出預測，認為關鍵在於一個健康的經濟可以產生大量的就業崗位。



另外，他稱那些期待「逢低再買入」的美股投資者可能美夢落空。因為美股目前具有吸引力和投資價值，並且公司盈利水平尚可。



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