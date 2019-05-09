男性薪酬普遍較高　原因係識得「吹水唔抹嘴」？

搵幾多錢原來同你識唔識「吹水、作大」有關？最近一項研究發現，有錢人「吹水唔抹嘴」嘅比例比一般人高；而男性亦普遍比女性更鍾意「吹水、作大」，但呢個好可能就係導致男女薪酬比例嘅差距嘅原因之一。



該研究根據「國際學生研究評比」(Program for International Student Assessment)嘅原始數據得出。研究對象要就自己對16個不同數學概念嘅了解程度畀分，包括由「完全未聽過(never heard of it)」到「了解、清楚概念(know it well, understand the concept)」。不過喺呢16個數學概念當中，有3個完全係虛構出嚟，嗰啲對於唔存在嘅數學理論都話「聽過、了解」嘅人，即係等於「唔識扮識」、「吹水」。



報告發現，喺9個英語系國家入面，加拿大同美國人「唔識扮識」嘅比例明顯較高；而普遍嚟講，有錢人同男性有呢種行為傾向更為明顯。



該項研究作者之一、倫敦大學學院社會科系講師Nikki Shure表示，呢種現象或者解釋咗點男人嘅薪酬點解普遍高於女性。佢話，吹水嘅能力對於見工、業績評核都有重要嘅影響，所以男性識得吹水老作，或有助於佢哋獲得更高嘅人工。



研究報告仲話，吹水係一項重要嘅技能，能夠令人步向成功。喺某啲場合，例如各種面試、談判、問人攞錢嘅時候都十分有用。



不過，要注意嘅係今次研究嘅對象係青少年，呢項研究亦假設咗，受訪者嘅性格同吹水習慣係唔會隨年齡而改變。此外，測試範圍僅於數學概念嘅問題，樣本亦只有個英語系國家，要真正證實呢個推論結果，可能需要更多嘅證據去支持。



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