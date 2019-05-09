新盤UPDATES：各區一手不乏大額承接

股市動盪，新盤銷售反應卻繼續踴躍，除了大型項目錄得大幅超額認購外，各區一手物業交投氣氛亦算熱鬧，更不乏大額承接。



MONTARA次輪銷售收票1.2萬張 超購逾100倍

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MONTARA，周五(5月10日)將盡推尚餘116伙進行次輪銷售，發展商已剛截止接受認購，合共錄得近1.2萬張入票登記，超額認購超過100倍。A組大手登記逾180個。



資料顯示，該批單位實用面積由362至861方呎，扣除最高優惠後，折實平均折實呎價15,612元，售價介乎589萬至1,233.2萬元，呎價13,290至17,636元，市值約9.12億元。



凱滙2期兩日連沽5伙 平均呎價近2.4萬

受惠九龍東新地王誕生，市場消息透露，信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，最近兩日連沽5伙，平均呎價近2.4萬元。有大手客剛以2,083.94萬元連購兩伙3座高層一房戶，呎價介乎23,010至23,403元。項目兩期至今累售1,623伙，套現逾202億元。

至於同系大埔逸瓏灣8兩日亦沽2伙，開盤至今售出356伙，金額逾31億元。



匯璽大戶售逾4384萬元

市區豪宅大戶續受追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西南九龍匯璽，剛售出天鑽匯11樓B單位，實用面積1,651方呎，成交價4,384.34萬元，呎價26,556元。



馬頭角翰畋首錄終止買賣個案

據一手銷售資訊網資料，馬頭角新盤翰畋首錄終止買賣合約個案，單位為21樓A室，實用面積357方呎，原本於2017年12月以721.16萬元售出，呎價20,201元。

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