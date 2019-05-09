樓價UPDATES：買家「無睇樓」情況下入市

樓市逐步升溫，接連有買家在「無睇樓」情況下入市。旺角百匯軒一個兩房戶，減價20萬元即獲買家承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山蔚晴軒極高層D室，實用面積450方呎，三房間隔，以1,098萬元易手，實用呎價24,400元。



●北角半山寶馬臺低層I室，實用面積745方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約1,390萬元承接，實用面積呎價18,658元。



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九龍區



●長沙灣宇晴軒5座中層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租約40.8元。



●旺角百匯軒高層C室，實用面積約474方呎，業主上月初叫價約968萬元，獲買家以948萬元承接，實用呎價約2萬元。



●將軍澳緻藍天1座中層LB室海景戶，實用面積1,135方呎，四房間隔，業主減價3,000元後，以3萬元租出，實用呎租約26.4元。



●將軍澳海天晉6B座低層E室，實用面積368方呎，一房間隔，設開放式廚房，以698萬元易手，實用呎價18,967元。



●旺角利奧坊‧曉岸2座中層C室，實用面積256方呎，開放式間隔，成交價583萬元，實用呎價22,773元。



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新界區



●粉嶺數碼都域雙座數中層戶，實用面積640方呎，日前以590萬元獲承接，實用呎價9,219元。



●粉嶺瓏山1號高層2B室，實用面積約710方呎，採三房套間隔，享開揚市景，以950萬元成交，實用呎價約13,380元。



●大圍名城本月暫錄約4宗成交，其中2期盛薈1座高層ND室，實用面積678方呎，屬三房連套房間隔，以1,270萬元沽出，實用呎價18,732元。



●葵涌葵芳閣3座高層A室，實用面積415方呎，兩房間隔，買家在未有參觀情況下仍入市，成交價593萬元，實用呎價約14,289元。



●屯門翠林花園錄A座高層8室，實用面積330方呎，兩房設計，以470萬成交，實用呎價14,242元。



●屯門居屋兆康苑A座低層8室，實用面積404方呎，兩房間隔，己補價自由市場以425萬成交，實用呎價為10,520元。



●屯門彩暉花園C座高層1室，實用面積758方呎，三房間隔，獲買家以665萬元「即睇即買」，實用呎價為8,773元。



●西貢蠔涌新村雙號屋地下單位，建築面積700方呎，以565萬元易手，呎價8,071元。



●沙田富豪花園富儷閣高層A室，實用面積831方呎，三房間隔，以1,038萬元易手，實用呎價12,491元。



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