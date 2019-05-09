【夜市UPDATES】道指早段插300點　港黑期守二萬八

投資者正在權衡美國經濟數據，對中美貿易談判的影響，道指早段插逾300點；標指報2,844點，跌34點；納指報7,828點，跌114點或1.44%。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低見28,063點，較恒指收市低248點。



美國4月PPI小幅上漲0.2%，上周新申領失業救濟人數22.8萬。



另外，美國3月份貿易赤字，由2月份的493億美元擴大至500億美元，期內對中國貿赤縮減至283億美元，創近3年新低。以首季計，美國從中國入口減少13.6%至1,188億美元，向中國出口亦下跌17.6%至272億美元。



事實上，截至周三美股道指本周已下跌約540點，標指數已下跌超過2%。反映市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)連續第四日，日內升17%至22.70，創1月4日以來高位。



歐洲股市跌幅繼續擴大，德國DAX指數跌1.41%，法國CAC指數跌1.75%，英國富時100指數跌0.78%。



【21:30】憂慮中美貿易戰升級，美股開市早段下挫，道指挫239點，至25,727點；納指挫91點，至7,852點；標指挫24點，至2,855點。



股神巴菲特投資旗艦巴郡捲入一宗投資騙局，公司於2015至18年期間，曾投資3.4億美元於一隻稅務股本投資基金，今年首季為此撇帳3.77億美元。巴郡B股早段跌1.28%至206.61美元。



迪士尼截至3月底止季度純利54.5億美元，增長85%，每股賺1.61美元，超過預期的1.58美元，股價早段升0.04%至135.05美元。



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