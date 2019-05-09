傳奇大鱷︰倘美經濟陷衰退　呢類資產恐會大幅貶值！

中美貿易談判生變，雙方劍拔弩張，市場對全球經濟前景憂慮加劇。外國傳媒報道，電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、曾在2008年融海嘯時大賺一筆的傳奇對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)表示，倘美國經濟出現衰退，一些「高收益債券」及「垃圾債券」將會大幅貶值。



一般而言，債券的收益率與其風險成正比，違約風險愈高的債券，須支付更高的利息才能吸引到買家，而所謂「垃圾債」則是指其信用評級在BBB以下的債券。



艾斯曼表示，問題是出於市場流動性不足。換言之即是「缺水」，沒有足夠資金。這會令將出售債券所需的時間增長，因為市場上沒有足夠的錢去接貨。加上願意接手垃圾債的買家偏少，故當市場欠缺流動性時，就會因缺乏資金接貨而導致其價格急速貶值。



此外，較早前美聯儲局亦表示，企業債務及槓桿貸款的風險增加。惟當局認為，現時金融市場仍具有「彈性」，不過投資者繼續表現出高風險偏好。

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