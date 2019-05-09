財經評論：通脹抬頭須警惕　貨幣政策添難度

內地最新通脹率回升至6個月高位，主要受食品價格飆升影響。雖然物價升幅仍處於政策目標範圍內，惟若未來持續上升，必定會對貨幣政策帶來掣肘。無奈其他經濟指標紛現疲態，一旦中美貿易談判破裂，內地經濟隨時再次探底，人民銀行在制訂貨幣政策時，如何在防風險與穩經濟之間取得平衡，挑戰甚大！



中國4月份消費物價按年升2.5%，較3月份的2.3%為高，乃連續3個月升幅擴大，主要是非洲豬瘟疫情推升豬肉價格，令整個食品價格類別錄得高達6%的同比升幅。



雖然通脹率尚未超越3%這個警戒線，惟連月升勢引來關注。要知道，踏入第2季後，內地推出減稅降費等措施，有必要透過偏向寬鬆的貨幣政策來維持市場資金合理充裕，協助中小微企業降低融資成本。若然未來數月通脹持續上升，官方的貨幣政策必然多了一重考慮。



更令人擔心的是，4月份內地銀行新增貸款及社會融資規模增幅雙雙少過預期，人民幣匯價應聲下跌。數據或多或少反映實體經濟的貸款需求不足，尤其是社會融資按月現「腰斬」的情況並不尋常，加上反映企業經營活動情況的狹義貨幣供應量(M1)按月大幅回落，顯示企業經營活躍度減弱。



事實上，內地首季資本市場表現向好，經濟數據一度展現回暖趨勢，惟4月後股票市場又再現波瀾，近周更在中美貿易談判生變的打擊下大幅調整。股市上升對經濟的刺激很可能已告一段落。更令人憂慮的是，若然中美貿談不歡而散，兩國又再增加互徵關稅的貨品名單，未來數月進口商品價格上升對通脹率的影響不容忽視。



在近期中美貿談的不確定性增加之際，這堆疲弱的經濟數據，也許暴露了中國的底牌。雖然中國可能推出更多的寬鬆貨幣政策以穩經濟，惟近日中港股市沽壓重重，反映投資者沒有多大興趣再炒官方「放水」，相反是急於在貿易談判有結果前撤退。市場信心的急速崩潰，可見一斑。



若今次貿易談判破裂，只怕中美兩國有一段時間各走極端，相互施以報復式的關稅行動，到時全球都不會有贏家。信心低迷下，任何政策的刺激成效都會大打折扣，事倍功半。

中國經濟二次探底之旅隨時展開，投資者只有做好十級風暴來臨的準備，靜觀中國經濟是否真的如官方所指「韌力十足」，抑或是「雷公打豆腐」，不堪一擊！



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