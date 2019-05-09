調查︰專家普遍預計美國GDP難維持高增長

外國媒體報道，最新的一項調查顯示，經濟學家普遍上調了對今年美國的經濟增長預測，惟第二季的增長預測則有所下降。



根據彭博社在本月初進行的統計，74位專家對美國全年國內生總值(GDP)預測增長的中位數，由上月研究時的2.4%，擴至2.6%。而按季表現方面，第三及第四季的增長預測維持不變；惟第二季的按年增長預測中位數則從2.6%降至2%。



從上述數據可見，專家們對下半年的增長預期不變，惟第二季卻是退倒。這意味着，全年增長預測的上升，其實只是得益於今年首季GDP表現好過預期，整體預測仍未有大變動。



分析指出，美國首季經濟增長錄得高過預期的3.2%增幅，是由於早前積壓了不少庫存，在首季時大幅推高出口數字，從而帶動GDP增長。富國銀行全球經濟學家Jay Bryson表示，企業將讓其貨物庫存恢復正常的水平，並使增長放緩。



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