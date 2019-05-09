香港航空「地震」　總裁王利亞辭職

海航旗下、近月持續出現股東爭拗的香港航空再有高級管理層變動！公司證實，王利亞已辭任總裁一職，並轉任管理層顧問，公司會在適當時候公布新總裁人選。市傳空缺由副總裁孫劍峰接任。



公司又表示，為管理團隊新增職位的決定符合公司正常業務操作。新加入的領導成員對航空業具豐富理解，擁有相關專業知識可以強化日常營運。公司將會繼續致力於為旅客提供可持續的服務。



另外，港航亦證實其核數師羅兵咸永道已辭任，惟公司不肯透露新核數師的資料，只表示更換其核數師，以有效管理成本及滿足不斷變更的業務需求。



事實上，自副主席鄧竟成等高層去年相繼離職後，港航股東間之爭拗從未休止。



今年4月16日公司舉行特別股東大會，通過新董事任命決議，由去年8月辭任港航董事的鍾國頌出任主席，決議獲得港航控股股東香港航空諮詢服務公司和Frontier Investment Partner(控股股東)的支持。



公司新董事其後取得法庭禁制令，試圖阻止一宗被指可疑的股權轉讓交易，以及禁止4名現任董事擅自以港航名義簽立任何交易及協定。



至4月底，有關禁制令獲法庭延長，而原訴及與訟各方亦作出不同承諾，包括暫停引起今次爭議的股份轉讓交易，及不會干擾港航日常運作等，以協定條款下維持現狀，直至下次聆訊。

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