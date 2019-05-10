歐股收市受壓　BT Group挫近4%

中美貿易問題爭論不休，歐股收市受壓。英國富時100指數收報7,207點，跌63點或0.87%；法國CAC指數收報5,313點，跌104點或1.93%；德國DAX指數收報11,973點，跌206點或1.69%。



汽車零件供應商受壓，Continental股價全日跌5.32%；同業Hella亦下挫4.76%。



意大利銀行Banco Bpm收市下瀉8.16%。該銀行公布首季收入下跌8.9%。



英國通訊公司BT Group上財年收入按年跌1%至234億英鎊；稅前盈利則升2%至26.7億英鎊。該公司股價全日跌3.88%。



德國廣播公司ProSieben宣布6月推出串流服務Joyn，股價逆市上漲3.3%。

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