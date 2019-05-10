東方日報B1：港股挫692點　四個月最恐慌

中美貿易關係突然惡化，中港股市過去4日有3日下跌，市值合共累積蒸發約6.8萬億元。其中，恒生指數周四(5月9日)再挫692點，跌穿29,000點關，收報28,311點，過去4日反覆下挫1,770點。市場不安情緒顯著升溫，有港版「恐慌指數」之稱的恒指波幅指數，周四急漲20.59%，4日累漲達58.3%，周四則收報23.54點，創今年1月初以來收市新高。



恒指周四開市下跌163點後愈跌愈深，尾市曾瀉721點，低見28,281點。國企指數最多下挫273點，收市依然跌252點，收報10,845點，跌穿一萬一千點關之餘，更跌穿被視為好淡分水嶺的250天牛熊分界線。港股周四總成交1,219億元，沽空金額增逾一成八至169.26億元，沽空比率13.9%。港股通(滬)及港股通(深)合共淨沽出17.11億元。



全日有1,480隻股份下跌，50隻藍籌股只有中國移動(00941)、恒安國際(01044)、電能實業(00006)及中國旺旺(00151)靠穩，其餘均下跌。當中，吉利汽車(00175)及萬洲國際(00288)分別挫5.99%及5.8%，為兩個最大跌幅藍籌股。統計顯示，恒指成分股中，已有23隻股價跌穿250天線。



港股美國預託證券(ADR)周四早段則跟隨美股低開，滙豐控股(00005)報66.35元，較港低0.1元；騰訊控股(00700)報370.37元，低5.23元，按比例相當於恒指再跌158點。



儘管港股周四跌幅相對周一「溫和」，但被強制收回的牛熊證數目創年內新高。周四有307隻牛證被收回，當中138隻為恒指牛證。總結過去四個交易日，有多達728隻牛熊證被強制收回，其中710隻為牛證。淡友大獲全勝，好友信心開始動搖，瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，好友似乎「有啲驚」，周四已不太敢撈貨博反彈。



高盛發表報告指出，將美國上調總值2,000億美元中國進口商品關稅稅率至25%的機會率，由40%調高至60%，周五(5月10日)可達成貿易協議的機會率則料只有10%，而延遲加徵關稅及繼續磋商的機會率則為30%。



東驥基金經理董事總經理龐寶林直言，在保護知識產權、政府補貼、開放市場及穩定人民幣匯率等核心問題上，美國強迫中國就範，但未允許同時撤銷所有關稅，作為監察中國執行協議的條件，猶如要求中國簽訂不平等協議，中國未必會答應，周五預料難以達成協議。



他又說，不排除港股本輪調整或下試27,000點，若情況更惡劣，回落至26,000點亦有機會，但相信不會下試去年低位24,540點，原因是今年中國已實施減稅降費等刺激經濟措施作為緩衝。



他旗下部分基金已將持倉減低三分之一至一半，但會保留優質的股份作為貨底。針對短線波動，建議投資者可暫將資金泊入債市及高息股，又或透過期權及反向恒指交易所買賣基金(ETF)作對沖，但第四季資金有望由債市回流股市，可伺機低吸受惠內地扶持政策的內需股、汽車股及基建、水泥股。



峰澐基金投資總監李灝澐表示，中美難於短短兩日達成協議，或要再拖數月才有成果。不明朗因素下，市場風險溢價急增，投資者傾向沽貨套現，不排除恒指有機會下試27,800點。即使以去年低位十倍市盈率參考，相信最差低見26,000點，再度跌穿25,000點機會不大，因現時聯儲局已「轉鴿」，同時中國推出許多穩定經濟政策。

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