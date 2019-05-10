古勝：中資汽車股最好咪掂

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國總統特朗普又再發炮，指中方破壞貿易談判協議需付出代價。不過，話明是協商，未到簽名的一刻都可以變卦，呢樣嘢特朗普最「耍家」，自己親身飛到去越南進行美朝會，都可以空手而回！到底如今中美兩國角力，和氣收場或反枱收場，好快有答案，只是港股表現，似乎顯示大多數人打定輸數。



恒指周四曾跌逾七百點，失守28,300點水平，收報28,311點，跌692點或2.3%，且成交唔細，達1,218億元，所以話睇淡的是佔多數。要留意的是，國企指數周四已失守俗稱「牛熊分界線」的250日線(11,007點)，走勢唔多對路。目前恒指距離250日線(28,014點)不足300點，大家要好自為之！



由於中美傾唔埋的機會大，預計兩國將會有更多互徵關稅的措施出台，中資汽車股又再集體「洗白白」。其中，吉利汽車(00175)周四股價收跌近6%，而長城汽車(02333)亦收跌2.8%。事實上，如今中資汽車業面對的難題，不單是內銷增長放慢，更甚是在國際貿易關係緊張下，外銷市場景氣難以樂觀。由於內地汽車業養活不少製造業工人，若行業景氣持續轉壞，衍生的問題不限於汽車業。一旦產業供大於求，淘汰賽開始，只怕更惡劣的形勢尚未出現。唔想倒錢落海，博反彈都是可免則免。



顯見，國指走弱是有原因的，反映市場對中國市場的悲觀情緒正急速升溫。此刻從風險與回報的角度看，大家應該考慮如何避險多過如何博反彈。講番吉汽股價走勢，若然13元的支持位確認失守，有心理準備後市或需再下試年初低位的10元水平，反彈若未能重上50日線的15.5元水平，宜把握落車機會，仲有大風大浪在後頭。



跌市如斯，反觀中國移動(00941)卻能逆市靠穩，再次發揮「藍燈籠」的本色。事實上，中移股價由3月盤中高位87.7元率先回落，跌至近日低位72.55元水平，跌幅已逾16%，所謂「吊頸都要抖抖氣」，短線略作反彈亦屬正常。惟若未能企穩74元樓上，即使在較樂觀的情況下，預計只會維持在70至72元區域徘徊。不過，以其股價先於大市作出調整、專營內地市場，且業務經營現金流高這三個角度睇，相對上，股價亦不失避險功能，加上派發末期股息每股1.391元將於5月27日除淨，用來短暫停泊避避風頭，也是值得留意的選擇。

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