黃國英：A股轉弱　宜重新部署

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，港股是衍生工具主導的市場，破位後跌得急的走勢經常可見，不過今次筆者最不舒服的地方，是A股沿途直插，累積跌幅大且全面，似乎已正式玩完。



A股的最大問題，是欠缺信念。不時有評論期望內地投資者可以股代樓，作為主要資產配置，未必太過天真。他們有太多的經歷，深信股票只可以炒唔可以揸，近期發生的貴州茅台事件，連「股王」也受非議，只會更加絕情。



至於外資進場，大部分都是為勢所逼，要追隨MSCI而已。他們建倉過程帶來的正面影響，已經七七八八。A股表面便宜，卻只是內銀及資源拉低平均數，有前途的消費股相當昂貴，假如不是追蹤指數，在美國、歐美或日本，都有更好的中國消費概念股。短期升勢進行期間，是有渾水摸魚的投機盤跟進，資金自然流入，但一旦斷纜，便要看股票的實力，這一點A股並不算吸引。



港股及A股息息相關，認定A股玩完，就好比Thanos彈指間，港股忽然消失一半以上值得買入的股票。惟有進一步將股份組合集中，當然亦可以資金外逃，或索性持有現金。以筆者為例，現時策略基本上就是一向的九零一加強版，只對少數高息股及藍籌感興趣，範圍收窄到30隻內。



貿易戰看來是短期催化劑，將潛在問題加快浮上水面。A股轉弱，其他帶動的因素才更重要，無論談判結果如何，也應該重新部署。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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