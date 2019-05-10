郭家耀：5G行業估值有望提升

正榮金融業務部副總裁郭家耀在東方產經「專家點評」專欄表示，國家互聯網信息辦公室發布《數字中國建設發展報告(2018年)》，截至2018年底，內地網民規模達8.29億，意味互聯網普及率達59.6%。去年內地數字經濟規模達31.3萬億元人民幣，佔GDP達34.8%。報告顯示，內地創新體系建設逐步完善，截至去年底，全國科技型企業貸款餘額3.53萬億元人民幣，各類創新主體創新活力持續釋放，內地創新指數在全球排名上升至第17位。



報告又指，數字經濟培育壯大發展新動能。去年電子商務交易額為31.63萬億元人民幣，網絡零售額超9萬億元人民幣。農業數碼化轉型穩步推進，互聯網與製造業深度融合。數碼化新業態不斷湧現，內地網絡支付用戶規模達6億。跨境電商零售進出口總額快速增長。數據顯示去年內地高技術製造業增加值增長11.7%，佔規模以上工業增加值的比重為13.9%。數據資源成為驅動數字經濟發展的核心元素，信息消費已經成為拉動內需、促進經濟增長的強大動力。



另方面，數據研究機構IDC日前發布《中國公共雲服務市場(2018下半年)》報告，估計市場規模已逾40億美元，規模較去年中增長33%，其中IaaS(基建即服務)市場增速再創新高，按年飆88.4%。以個別IaaS供應商計，居於第二位的騰訊雲服務最新市佔率為11.8%，較去年中升0.8個百分點；第三至第五位分別為中國電信(00728)、亞馬遜及金山軟件(03888)。



IDC表示，今年公共雲IaaS市場有望保持80%以上的高速增長，展望未來，競爭將會由雲服務擴展至綜合生態系統，公共雲服務商需要強化產品開放及創新程度，更要確立綜合生態中的定位，謀求生態發展格局最大化。內地全速推進5G物聯網發展，服務提供商透過雲端提供硬件、軟件、應用及儲存服務，即時支援網絡用戶需要，SaaS(軟件即服務)、IaaS及PaaS(平台即服務)等服務需求持續強勁增長，行業估值有望提升。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(本人沒持有上述股份)

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