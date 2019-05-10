特朗普稱與中國有良好替代方案　美股中段跌幅大為收窄

中美貿易問題仍然充斥不明朗因素，但美國總統特朗普暗示與中國有非常好的替代方案，刺激美股中段跌幅收窄。道指盤中最多跌近450點，最新報25,800點，跌167點或0.64%；標指最新報2,866點，跌13點或0.46%；納指最新報7,901點，跌40點或0.51%。



即月恒生指數夜期收報28,105點，升81點，低水206點，成交60,051張。



港股ADR表現承壓，按比例計算，現報28,277點，跌34點。滙豐控股ADR折合報66.9港元，較港收市升0.68%；騰訊控股ADR折合報373.05元，較港收市跌0.68%。



特朗普表示，與中國的貿易協議有非常好的替代方案，並透露美國將因此從中國「得到每年逾千億美元」。



美國預期在周五宣布對價值2,000億美元中國商品加徵進口關稅後，中國決定依然派出代表團赴美會談，兩國代表會於周四率先共晉晚宴。



特朗普說，「今日是很強勢的一天...這是他們(中國)的意願回來(美國)。」他並透露，中國國家主席習近平寫了一封「漂亮的信」給他。

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