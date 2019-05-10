中國移動申請在美國提供手機通信服務遭拒

外媒報道，中國移動(00941)進軍美國手機通信服務市場的申請遭到美國監管機構拒絕。



中國移動於美國掛牌的預托證券(ADR)周四變動不大，折合報72.66元，較港收市跌0.12%。



美國聯邦通信委員會(FCC)以5比0票，一致拒絕中國移動計劃在美國提供手機通信服務的申請，主要考慮到國家安全問題。FCC主席Ajit Pai指，中國政府可能會利用中國移動的服務，在手機網絡上，從美國政府部門及其他對國家安全敏感的機構收集情報。



中國移動在2011年提交上述申請。FCC表示，中國移動的母公司由中國政府100%控制。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

