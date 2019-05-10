華爾街投資大佬：不擔心貿易戰　原因是？

外媒報道，兩名億萬富豪、華爾街著名投資大佬均表示，不會對本周中美貿易問題感到困擾，主要因為股市仍受惠於美國聯儲局的「親市場」政策；股市估值合理；以及貿易問題有望長遠獲得解決。



著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman指出，關鍵是經濟不會陷入衰退，市場未出現任何涉及估值收縮及其他情況的因素，而導致股市大規模的拋售。



Cooperman說，聯儲局偏鴿的貨幣政策立場有利股市，指目前市場疲弱是5%的調整空間。



對於中美貿易問題，著名價值投資富豪Mario Gabelli表示，市場希望一個更良好和更合理的貿易解決方案，企業或需調整更高的成本，因此「企業盈利水平正在調整」。



他並強調，一直以來的中美貿易問題如果不獲得解決，對全球都是負面的。

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