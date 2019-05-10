【即市分析】藍籌股紛現「熊」蹤…

東方產經專瀾作者HS哥：港股由年初24,900點水平，回升至4月高位約30,280點。可如今看來，今年的高位可能已見，近日受到中美談判的利淡消息消息拖累，恒指已一連跌穿10日、20日及50日線，現正朝100日線(28,090點)及俗稱「牛熊分界線」的250日線(28,014點)進發。換言之，短線28,000點係一個關鍵支持位，一旦失守，港股「熊出沒」注意。



資料顯示，目前藍籌股中，約有22隻股價已低於250日線(見附表)，大家不妨密切留意情況，若此比例不斷上升，不是好兆頭，要及早找逃生門。



此外，宜留意國企指數周四(9日)已失守250日線(11,007點)，表現跑輸大市。當大家認識到，中資股佔港股主要比重，而代表中資股的國企指數又已率先失守牛熊分界線，後市睇好睇淡，劃公仔唔使劃出腸吧！



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