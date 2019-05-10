【市前重點睇】道指跌138點　人民幣低見6.86

●美匯指數回落至97.37水平，離岸人民幣(CNH)一度跌至6.8636，最新報6.8380，港匯企7.8483，歐元升至1.1220，英鎊企1.3008。金價反覆見1,284美元。布油於70.3美元關上落，紐油跌至61.67美元。道指期貨下跌。



●友邦首季度新業務價值錄得11.69億美元創新高，以固定匯率計，按年增長18%；以實質匯率計，按年增長14%。



●中美新一輪貿易談判，周四(9日)下午5點左右在華盛頓開始。中國副總理劉鶴率領的代表團和美方代表將嘗試在突然急轉直下的談判氣氛下達成協議。



●美國總統特朗普透露，中國國家主席習近平寫了一封「漂亮的信」給他，相信他們兩人將透過電話對話。



●美國預期在周五凌晨零時01分起(即香港時間周五中午)宣布對價值2,000億美元中國商品加徵進口關稅。



●道指收報25,828點，跌138點或0.54%；標指收報2,870點，跌8點或0.3%；納指收報7,910點，跌32點或0.41%。 https://bit.ly/2Hbe4n5



-計劃於周五在美國上市的叫車平台Uber宣布，IPO(首次公開募股)發行價為每股45美元，是招股價範圍44至50美元接近下限水平。



●港股ADR指數收報28,410點，升99點。



●美國10年期國債孳息率跌4.12點子，報2.4423厘。



●美國3月對華貿赤創3年新低，大豆出口增4成。



●美國上周新申領失業救濟人數22.8萬，高於預期。



●傳美國財政部將在本月發布的匯率報告中，擴大其審查是否存在貨幣操縱的國家數量，可能將越南列為貨幣操縱國，並把印度和南韓從觀察名單中刪除。



●紐約期油收報每桶61.7美元，跌0.42美元或0.68%；布蘭特期油收報每桶70.39美元，升2美仙或0.03%。



●紐約期金收報每安士1,285.2美元，升0.3%。



●英國富時100指數收報7,207點，跌63點或0.87%；法國CAC指數收報5,313點，跌104點或1.93%；德國DAX指數收報11,973點，跌206點或1.69%。 https://bit.ly/2WtxHMt



●中國移動申請在美國展開電訊業務遭拒。



●【新領域】金管局增發4張虛擬銀行牌照，港交所有份。 https://bit.ly/2vRbUT2



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