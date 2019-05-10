【股民熱話】呢期最高票房唔係《復仇4》　而係呢套大製作…

電影《復仇者聯盟4》自4月全球上映以來，成功打破多項票房紀錄，其中在港上映不足14日已累積逾1.78億元票房，擊敗保持10年票房紀錄冠軍的《阿凡達》，而在全球票房中，亦已成功擊敗《鐵達尼號》成為全球票房第二位，向《阿凡達》挑戰。



之不過，原來如今全球股民都在擔定櫈仔睇緊的呢套戲，先至係世紀真正票房「冠軍」，5月6日凌晨上映至5月8日止，已講緊市值近7萬億元，到底係乜東東？



講緊咪係《中美貿易談判》囉！翻查紀錄，4月30日港股總市值34.3萬億港元，而上海A、B股及深圳A、B股的總市值則為55.5萬億元人民幣(折合約63.8億港元)。可5月6日凌晨美國總統特朗普突然在社交平台發言，指要在5月10日將兩千億美元中國商品的稅率由10%增至25%，令中美貿易談判發展急轉直下，引發全球股市大跌。而截至5月8日，港股的總市值已降至33.3萬億元，而上海AB股及深圳AB股的總市值則為52萬億元人民幣(折合約58.3億港元)，即係短短3個交易日，中、港兩地股市已蒸發市值近7萬億元，呢個「票房」市值係咪堅係世界級呢！



執筆時，尚未知道中美貿談最新情況，到底中方代表赴美能否扭轉頹局。之不過，周四(9日)的港股市況，似乎已說明打定輸數的股民佔比為大多數，大家都傾向離場，擔櫈仔睇呢套世紀巨獻，唔知劇情會唔會峰迴路轉，「大團圓」結局？總唔希望係「悲劇」收場，咁呢套巨獻睇怕仲有排演，蒸發的財富可能是天文數字…



東方產經專欄作者錢修

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