港股彈500點　騰訊漲3%　金融股做好

A股全線升逾2%至3%，港股顯著反彈；恒生指數飆逾500點，升上28,800水平。國企指數升逾200點，重上萬一關，主板成交250億港元。



騰訊飆逾3%撐市。金融股反彈，滙豐控股及工、中、建三大內銀股升逾1%至2%；中國平安升逾3%。開市跌2%的友邦保倒升0.6%。



5G及電訊設備股有追捧，中國鐵塔飆逾半成，重上2元。舜宇光學升逾7%；瑞聲科技升近4%；丘鈦科技升逾6%。



中美貿易談判有機會達成協議，萬洲國際反彈4%。





【09:21】舜宇飆近9% 友邦績後捱沽

中美貿易談判氣氛緩和，市場憧憬雙方最終達成協議，道指期貨升近百點，港股開市漲151點，恒生指數報28,462點；國企指數高開85點，報10,930點。



騰訊高開0.5%，報377.4港元；滙豐控股高開0.9%。內銀內險股合力撐市，工、中、建三大行高開0.4%至1.2%；中國平安高開0.8%。



舜宇光學4月手機鏡頭出貨量按年升近6成，股價飆8.7%，報93.6元；瑞聲科技亦高開1.8%。



友邦保險首季新業務價值遜預期，股價低開2%報76.05元。



中國移動申請在美國展開電訊業務遭拒，股價低開0.7%報72.35元。



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