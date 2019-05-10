A股快報：滬綜指升逾2%　重上2900

內地股市升幅擴大，三大指數齊升逾2%。滬綜指重上2,900點關，最新報2,909點，升58點或2.06%；深成指升穿9,000點，升233點或2.63%，報9,110點；創業板指亦收復1,500點關，升41點或2.8%，報1,510點。



板塊方面，次新股漲逾4%；印刷包裝及釀酒股升逾3%；電訊、造紙、金融及發電設備股升逾2%。



人造肉概念股走勢兩極，雙塔食品漲停；哈高科跌逾5%；來伊份跌逾2%。





【09:25】A股快報：兩市齊升 船舶製造股做好

滬深三大指數齊高開，滬綜指高開27點或0.96%，報2,878點；深成指高開111點或1.26%，報8,988點；創業板指高開19點或1.34%，報1,489點。



板塊方面，次新股升逾2%；船舶製造、印刷包裝、釀酒、電子訊息、金融、開發區、汽車製造及塑料製品股齊升逾1%。



東方航空升0.82%，公司非公開發行H股申請獲中國證監會許可。



招商蛇口升1.37%，其4月份簽約銷售金額按年增72%，報179億元人民幣(下同)。



鵬博士升2.05%，據稱公司計劃出售美國資產，並向銀行尋求貸款。



民生銀行升0.49%，該行獲銀保監批准發行不超過400億元永續債。



上汽集團升0.43%，其4月份銷量456,826輛，按年下降20%。



首日掛牌的新股新城市市前飆兩成。



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