【即市分析】貿戰或升級　呢個板塊有貨好快沽？

東方產經專欄作者股博士：市場屏息以待中美貿易談判能否取得成果，惟無論結果如何，持貨過夜風險成本頗高，故見投資者爭先拋售，港股昨日(9日)以近全日低位收市。「五窮月」僅過咗6個交易日，恒指就先後失守三萬點及兩萬九點兩個重要支持，多個板塊先後受壓，當中中資汽車股更成為重災區。(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )



根據全國乘聯會最新汽車銷售數據顯示，4月內地乘用車廠日均零售銷量預計按年大跌18%，分析料全月增長稍弱於3月走勢。事實上，由近期車企的銷售數據所見，行業經營環境日益艱難。藍籌股吉利汽車(00175)上月銷量跌19%，首4個月完成全年目標的31%，股價昨日顯著受壓，收報13.5元，現價較上月高位19.14元累挫近三成。



其他汽車股亦受行業消息拖累，廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)及北京汽車(01958)分別較上月高位累挫20至26%不等。4S零售商亦呈弱勢，永達汽車(03669)、正通汽車(01728)、和諧汽車(03836)、廣匯寶信(01293)及中升控股(00881)由年內高位分別跌15至27%(見附表)。



事實上，內地為應對貿易戰帶來的衝擊，去年開始放寬外資持股限制，車企一方面要面對行業競爭加劇，另一方面「走出去」的步伐亦舉步維艱。早前工信部指內地汽車市場高速增長恐怕難以持續，低增長或是未來發展的一個常態。



中央今年以來多次表示要促進家電、汽車等行業消費，惟至今仍未見實質的利好措施出台，加上早前相關股份由低位累升已多，一旦中美貿易戰升溫，板塊難逃洗倉命運。在大市未明朗前，汽車股暫難扭轉弱勢，不是博反彈的時候。

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