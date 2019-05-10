內地首4個月手機出貨量按年跌6.7%

中國信息通信研究院公布，今年首4個月，中國手機市場總出貨量1.13億部，按年跌6.7%；4G手機佔1.08億部，按年跌5.6%，佔比95.3%；2G及3G手機出貨量分別為524萬部及5.7萬部。



期內國產品牌手機出貨量1.05億部，按年跌2.5%，佔比92.4%；上市新機型147款，按年跌39.3%。



另外，4月份手機總出貨量為3,653萬部，按年增6.7%；4G手機出貨按年增6.6%至3,484.8萬部，佔比95.4%。智能手機出貨量3,479.1部，按年升6.5%，佔比95.2%；其中Android手機佔比為92.7%。



4月國產品牌手機出貨量3,392.9萬部，按年增7.2%，佔比92.9%；上市新機型35款，按年跌逾32%。



同期2G及3G手機出貨量分別為167萬部及1.2萬部。



在港上市的中興通訊(00763)漲逾4%，報23.2港元；小米集團(01810)最新升逾1%，報10.58元。



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