A股快報：樂視網無外部資產注入計劃

樂視網(300104.SZ)因2018年歸屬上市公司股東淨資產為負而停牌中，其財務總監張巍於業績發布會上表示，公司股票被暫停上市後，短期正常業務開展不會受到太大影響，管理層仍將工作重點放在業務恢復、控制成本、主張關聯方債權、償還債務上。



張指出，公司現金流緊張緩解、保證基本營運和員工權益是管理層當下主要任務，過於長遠規劃不切合公司目前實際情況和需求，能夠實現業務恢復活力和緩解現金流緊張才是真正對投資者和員工負責。



公司董事長劉淑青表示，樂視網目前業務開展和實際經營都遇到較大困難，主要面對的是現金流緊張困境。目前，上市公司沒有外部資產注入計劃。



有投資者追問公司處於退市邊緣，是否有敦促大股東賈躍亭回國處理問題，公司董事秘書白冰表示，管理層與大股東就債務問題仍處於商討階段，由於大股東並未給出實際可實施方案，因此相關問題尚未取得實質性進展。



就「賈躍亭近期回國接受中證監調查」一事，白補充，根據此前大股東方面的回覆，他們將積極配合相關調查工作。公司目前未接收到賈躍亭的行程安排。



對於有投資者質疑融創中國(01918)有掏空樂視網的嫌疑，白強調，不存在有關的嫌疑和情況，樂視網2018年合併範圍淨資產及淨利潤為負，主要是因為公司收入大幅萎縮、版權類資產和關聯方應收款項減值較大造成；而融創為樂視網第二大股東，其作為投資方與上市公司間發生的交易均已按照相關規定予以審議及披露。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

