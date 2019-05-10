【即市分析】友邦保險買貨唔使急

東方產經專欄作者帥哥：友邦保險(01299)首季新業務價值11.69億美元，創新高。按實質匯率計，按年增長14%；若按固定匯率計，增長18%，低於市場預期的增長逾兩成。故見今早(10日)股價低開見76.05元，即市一度落過75.95元，現報77.65元，無升跌。



季內該股按實質匯率的年化新保費18.27億美元，按年升8%；總加權保費收入82.76億美元，按年升15%。香港新業務價值達到雙位數字增長，香港及內地訪港客戶的新業務價值均錄得增長。中國業務增長是所有地區中最快，活躍代理人數和生產力進一步明顯增長。



不過，大行美銀美林仍將友邦之目標價下調至90元，主要有見其新業務價值遜預期。



走勢上，友邦股價自月初高位84元回落，跌穿80元關支持，短線或須先在74至78元水平整固，暫不建議心急撈貨，若失守74元宜減磅觀望。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

