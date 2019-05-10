【即市分析】港股最後逃生機會？

東方產經專欄作者桃桃：恒指在4月份未能企穩30,000樓上之後，5月更在中美貿易談判氣氛緊張拖累下失守29,000點關。短線反彈若未能重返其上，論走勢後市仍不樂觀。



昨日(周四)被強制收回的牛熊證數目創年內新高，達到307隻，其中138隻為恒指牛證。總結過去4個交易日，有多達728隻牛熊證被強制收回，其中710隻為牛證，顯見「五窮月」真係牛證的災難月！



暫看恒指牛證重貨區在28,000至28,200點水平，而恒指250日線正好在28,000點邊。若然中美貿談真係反枱收場，睇怕呢個位還是不堪一擊，屆時技術走勢將進一步轉差，下一個較大的支持位在27,300點。



若短線持好倉，今早該把握短線獲利機會，「袋袋平安」最實際，等候美國是否真的如期開始加徵兩千億美元中國商品關稅及貿談進展，再見機行事，持倉過周末的風險太高，要有「Double or Nothing」的心理準備。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

