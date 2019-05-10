Mega Expo：沽空報告嚴重失實　最快下周出通告

Mega Expo(01360)周四(9日)被沽空機構殺人鯨(Blue Orca Capital)狙擊，指其股票價值實際為零。



該公司集團財務總監徐建達出席股東會後重申，沽空報告內容嚴重失實，並具誤導成分，最快下周刊登澄清公告，強調保留法律追究權利。



他續指，該份沽空報告長達40數頁，公司已「睇咗成份嘢」，內容「很多都是untrue and misleading(失實與誤導)」，正準備「很長的報告」作為理據反駁，但由於準備需時，加上周五(10日)已是本周最後一個交易日，故最快下周才出公告澄清。



他又指，沽空機構不了解交易程序，但有關收購「stock exchange(聯交所)係知」。被問及日後公司定位，他指，業務不變。



Mega Expo自周四停牌，至今仍未復牌。停牌前股價跌近30%，報2.95港元。

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