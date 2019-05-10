【專家樓評】林浩文：徵收空置稅會衝擊樓價？

最近不少人談論空置稅，香港的空置稅和外國的空置稅有少少分別，外國的空置稅不論一手樓和二手樓都會有。



至於香港的空置稅就集中在一手樓，影響發展商為主，徵收應課差餉租值200%的空置稅，大約等於樓價的3%至4%。如果樓價繼續向上升，發展商有可能將這部分本錢轉嫁至買家。



相反，如果樓市表現不好，空置稅就成為了發展商的額外成本，但最終會影響到樓價？



筆者認為不會這樣快影響到樓價，特別是一般住宅。然而，對超級豪宅可能會有一定的影響性，特別是發展商的部署。未來如果加空置稅，會影響地價的收入，及發展商買地的出價。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文



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