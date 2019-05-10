貿戰升級：美落實向2000億美元中國貨加徵關稅　中方表明將反制

美國總統特朗普之前宣布向2,000億美元中國貨品加徵關稅的措施，於香港時間周五(10日)中午正式生效，關稅由10%上調至25%。中國商務部新聞發言人指出，對此深表遺憾，並將不得不採取必要反制措施。他又指，第11輪中美經貿高級別磋商正在進行中，希望美方與中方相向而行、共同努力，通過合作和協商辦法解決存在的問題。



早前已有外電引述消息傳出，美國將按計劃上調約2,000億美元中國商品的關稅。彭博首席經濟學家歐樂鷹表示，美國將2,000億美元中國商品的關稅加至25%，對中國國內生產總值(GDP)的拖累將上升至0.9個百分點；如果對中國出口到美國的所有商品加徵關稅，對經濟的拖累會上升到1.5個百分點。



此外，據國際貨幣基金組織估計，隨着關稅升級，對美國國內生產總值的拖累將為0.2個百分點。



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