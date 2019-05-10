人民幣Hibor：隔夜息升至2.47厘　離岸人民幣企6.83

2019年05月10日 11:47
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    (中新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.47厘；1、2星期及1、2月拆息由2.93至3.2厘，3、6及12個月拆息則介乎3.28至3.58厘。

    10/5/2019
    隔夜 2.47546厘
    1星期 2.93439厘
    2星期 2.98733厘
    1個月 3.09633厘
    2個月 3.20533厘
    3個月 3.28117厘
    6個月 3.40283厘
    12個月 3.58433厘

    9/5/2019
    隔夜 2.02359厘
    1星期 2.48431厘
    2星期 2.61467厘
    1個月 2.80433厘
    2個月 2.92750厘
    3個月 3.05167厘
    6個月 3.14850厘
    12個月 3.48883厘

    離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8469至6.8175水平上落，最新報6.8370；在岸人民幣(CNY)兌每美元介乎6.7923至6.8226，最新企6.8120。

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