人民幣Hibor：隔夜息升至2.47厘 離岸人民幣企6.83
2019年05月10日 11:47
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.47厘；1、2星期及1、2月拆息由2.93至3.2厘，3、6及12個月拆息則介乎3.28至3.58厘。
10/5/2019
隔夜 2.47546厘
1星期 2.93439厘
2星期 2.98733厘
1個月 3.09633厘
2個月 3.20533厘
3個月 3.28117厘
6個月 3.40283厘
12個月 3.58433厘
9/5/2019
隔夜 2.02359厘
1星期 2.48431厘
2星期 2.61467厘
1個月 2.80433厘
2個月 2.92750厘
3個月 3.05167厘
6個月 3.14850厘
12個月 3.48883厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8469至6.8175水平上落，最新報6.8370；在岸人民幣(CNY)兌每美元介乎6.7923至6.8226，最新企6.8120。
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