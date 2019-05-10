人民幣Hibor：隔夜息升至2.47厘　離岸人民幣企6.83

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.47厘；1、2星期及1、2月拆息由2.93至3.2厘，3、6及12個月拆息則介乎3.28至3.58厘。



10/5/2019

隔夜 2.47546厘

1星期 2.93439厘

2星期 2.98733厘

1個月 3.09633厘

2個月 3.20533厘

3個月 3.28117厘

6個月 3.40283厘

12個月 3.58433厘



9/5/2019

隔夜 2.02359厘

1星期 2.48431厘

2星期 2.61467厘

1個月 2.80433厘

2個月 2.92750厘

3個月 3.05167厘

6個月 3.14850厘

12個月 3.48883厘



離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8469至6.8175水平上落，最新報6.8370；在岸人民幣(CNY)兌每美元介乎6.7923至6.8226，最新企6.8120。



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