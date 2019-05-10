【專家樓評】陳永傑：公屋輪候「登六」 房屋問題嚴峻

房委會較早前公布公屋輪候冊數據，截至去年底公屋平均輪候時間為5.5年。團結香港基金最近發表新一期土地及房屋政策倡議報告，表示未來3年公屋平均輪候時間將「登六」，突破6年。



政府已經將公私營房屋比例有所調整，由六四比改為七三比，換言之，公屋房屋數量應該增加，但公屋輪候卻可能由5.5年進入「登六」境地。如是觀，香港房屋問題只會愈來愈嚴峻，無論公營私營房屋皆如是，私樓不是被「迫降」而是被「迫升」。



團結香港基金報告又指出，2023年的私人住宅供應量會較去年下跌4成。在這情況之下，莫說私樓價格下跌，升少一點也有困難。處於如此環境，香港房屋供應將會非常嚴峻，社會反響會更強烈。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑



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